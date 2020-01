Liverpool : ce qu’on en sait sur la blessure de Sadio Mané

Send an email

Titulaire lors de la victoire étriquée de Liverpool face à Wolverhampton (2-1) jeudi en 24è journée de Premier League, Sadio Mané n’est resté sur le terrain q’une demi-heure. Touché à une cuisse, le Sénégalais a été obligé de céder sa place à la nouvelle recrue des Reds, Takumi Minamino. A l’issu du match, Iurgen Klopp s’est prononcé sur la blessure de son attaquant vedette.

La rencontre entre Liverpool et Wolverhampton jeudi en 24è journée de Premier League a fait laisser des plumes aux Reds. Cadre indispensable de l’effectif des Merseysiders, Sadio Mané a été blessé au cours de ce match âprement disputé. En effet, quelques minutes après le but d’Henderson sur corner, le Sénégalais a semblé touché à une cuisse et a préféré laisser sa place à la nouvelle recrue, Takumi Minamino. Le joueur a directement pris le chemin des vestiaires mais sans pour autant souffrir le martyre au moment de laisser sa place.

En zone mixte, Jurgen Klopp a donné quelques précisions sur la blessure de son attaquant. Selon le technicien allemand, la star sénégalaise souffre d’une douleur musculaire et raterait très probablement trois matchs.«Dimanche, c’est Shrewsbury (en FA Cup), mercredi : West Ham (match en retard, Premier League), samedi : Southampton (25e journée de Premier League). C’est difficile. Nous devons trouver différentes solutions pour ces matchs. Nous allons travailler là-dessus, et ce sera probablement sans Sadio. Travaillons là-dessus et nous verrons», a commenté Klopp.

Liverpool communiquera dans les prochaines heures, la durée d’indisponibilité du joueur. Mais pour l’ancien coach de Dortmund, l’enchaînement des matchs serait à l’origine de cette blessure.