« L’Iran et nous devons travailler ensemble », Donald Trump

Le président américain s’est adressé aux journalistes à la maison blanche sur la réponse iranienne à la mort du général Soleimani. Il a tenu des propos apaisés et a même appelé l’Iran à travailler ensemble contre l’Etat Islamique.

Donald Trump a déclaré que son administration avait travaillé avec l’Iran pour vaincre l’Etat islamique et était disposée à travailler avec eux sur d’autres questions. « Daesh est l’ennemie naturel de l’Iran (…) la destruction de l’Etat islamique est bonne pour l’Iran et nous devons travailler ensemble sur cette question et sur d’autres priorités communes », a-t-il déclaré.

Pour rappel, les Etats Unis ont indiqué qu’ils imposeront de nouvelles sanctions économiques à l’Iran mais n’a pas mentionner de réponse militaire à venir. Cette position de Trump participerait à coup sûr à l’apaisement des tensions d’autant plus que l’Iran indique être un Etat pacifiste mais dans une position défensive.