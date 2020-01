Lionel Messi respecte la tradition

La légende du Barça, Lionel Messi, marque toujours de buts pour les débuts de ses nouveaux entraîneurs. Dimanche, face à Grenade, Messi a sacrifié à la tradition, pour une première de Quique Setié, au banc des catalans.

Dimanche, le Barça s’est imposé à domicile face à Grenade, grâce à l’unique but de la rencontre marqué par Lionel Messi. Marquant à la 76e minute de jeu, l’argentin sacrifiait ainsi à une tradition qu’il suit depuis quelques années. En effet, Messi avait toujours marqué au moins un but pour les débuts de ses entraîneurs.

Absent pour les débuts de Pep Guardiola, il avait marqué pour les premiers matchs de Vilanova, Martino, Luis Enrique et Ernesto Valverde. Et ce dimanche, il ne manquait pas à l’appel. Il a également sacrifié à la tradition pour le début de son nouveau entraîneur Quique Setién, en marquant l’unique but de la rencontre face à Grenade. Un but qui a permis au Barça de prendre les rênes du championnat.