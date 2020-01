Lionel Messi bientôt propriétaire du FC Andorre ?

Send an email

Lionel Messi pourrait entrer dans le capital du modeste club du FC Andorre, à en croire les informations émanant de l’autre côté des Pyrénées, a rapporté Goal.

Comme d’autres footballeurs l’ont fait avant lui, Lionel Messi pourrait devenir actionnaire d’un club. Selon le site Goal, la pulga aurait jeté son dévolu sur le petit club du FC Andorre. « Les pourparlers sont à un stade avancé mais rien n’est encore conclu », ont fait savoir les dirigeants du club au sujet du quintuple Ballon d ‘Or. Le FC Andorre est actuellement pensionnaire de la cinquième division, du championnat espagnol.

C’est Gérard Piqué, le coéquipier en club du lutin argentin, qui aurait persuadé le Barcelonais d’investir dans une formation de basse échelle, mais qui pourrait à l’avenir se hisser en première division. En 2007/08, le club, accablé par la dette et une crise institutionnelle, a été au bord de la disparition. Le 29 décembre 2018, le groupe Kosmos de Gérard Piqué l’a racheté et a purgé sa dette de plus de 200 000 euros. L’international espagnol a aussi promis verser cette somme chaque année au club pour lui permettre d’accéder à l’élite du football espagnol.

À noter que l’une des clauses du contrat qui lie le FC Andorre à Kosmos exige que le club doit rester andorran et qu’une majorité des joueurs doit provenir de cette ville.