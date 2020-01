Ligue des champions : Sadio Mané présent face à l’Atletico ? Liverpool a donné sa réponse

Blessé, jeudi dernier, lors de la victoire de Liverpool face à Wolverhampton (2-1) en Premier League, Sadio Mané souffre d’une lésion aux ischio-jambiers. Une grave blessure qui devrait l’indisposer de plusieurs rencontres.

Sur son site officiel, Liverpool a communiqué la durée d’indisponibilité de Sadio Mané ainsi que les matchs qu’il ratera. D’après le communiqué, l’attaquant sénégalais sera forfait pour les 3 prochains matchs des Reds et non deux, comme annoncé ces derniers jours. « Sadio Mané souffre d’une légère déchirure musculaire aux ischio-jambiers. Il sera ainsi absent contre West Ham (28 janvier), Southampton (1er février) et Shrewsbury (4 février). Après la trêve hivernale (entre le 4 et le 15 février), il sera sur la bonne voie pour un retour », indique le communiqué du club de la Mersey.

Sadio Mané serait donc remis à temps pour le choc de la Ligue des champions face à l’Atletico Madrid (18 février) au Wanda Metropolitano. Mais ne serait certainement pas à 100% pour cette rencontre cruciale.