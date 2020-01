Ligue 1 : très mauvaise nouvelle pour le PSG à quelques semaines de la Ligue des champions

Sorti à la 69è minute lors de la large victoire du PSG face à Reims (3-0) en demi-finale de la Coupe de France, Marquinhos risque de passer plusieurs semaines à l’infirmerie. En conférence de presse d’après-match, Thomas Tuchel a donné quelques précisions sur la blessure de son défenseur brésilien.

Mercredi soir, la balade de santé du PSG à Reims (3-0) en demi-finale de Coupe de France a été entachée par la sortie sur blessure de Marquinhos à la 69è minute. Auteur de l’ouverture du score et impliqué sur le second but parisien, le défenseur a été contraint de céder sa place avant la fin de la rencontre après s’être visiblement plaint d’une douleur à un adducteur,

A l’issue de la rencontre, l’entraîneur parisien Tomas Tuchel a donné les premières informations à ce sujet en expliquant que son roc défensif souffre d’une blessure aux ischios-jambiers et risque de passer au moins trois semaines à l’infirmerie. « Il a senti quelque chose aux ischios-jambiers, c’est pour ça qu’il a préféré sortir. Ce n’est pas trop grave mais c’est vraiment dommage. On a absolument besoin de Marquinhos, c’est un joueur-clé pour nous », a commenté le technicien allemand. Un peu plus tard, le club francilien a sorti un communiqué sur ses canaux officiels pour préciser que l’auriverde souffre d’une lésion aux ischios-jambiers de la cuisse gauche et serait privé des pelouses pendant au moins trois semaines.

Une blessure qui arrive à un mauvais moment pour les Parisiens qui défient Dortmund le 18 février en Ligue des champions. Même si Tomas Tuchel dispose d’un élément de rechange, l’absence du défenseur brésilien se fera certainement remarquer, lui qui est devenu un pion essentiel du dispositif des Parisiens. Mais pour l’heure, rien n’indique que le joueur ne serait pas remis à tant pour la double confrontation face au club allemand.