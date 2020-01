Ligue 1/ Lille vs PSG : le groupe des parisiens et la composition probable

Thomas Tuchel a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le déplacement à Lille ce soir (20h gmt) en clôture de la 21è journée de Ligue. Une liste où figure le jeune Tanguy Kouassi, auteur de son premier but en professionnel mercredi à Reims (0-3).

Leader au classement, le PSG se déplace ce soir (20h gmt) à Lille dans l’espoir de creuser l’écart entre lui et son dauphin Marseille qui a été tenu en échec par Angers samedi (0-0). Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a fait appel à 19 joueurs. Étincelants depuis le début de la saison, les quatre fantastiques (Mbappé-Neymar-Icardi-Di Maria) sont bien présents dans le groupe. Auteur de son tout premier but en professionnel samedi à Reims, le jeune Tanguy Kouassi est aussi retenu. Marquinhos, Juan Bernat (blessés) et Thilo Kehrer, en phase de reprise, ne figurent cependant pas sur la liste tout comme Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa et Edinson Cavani.

Le groupe du PSG :

Gardiens : Marcin Bulka, Keylor Navas, Sergio Rico

Défenseurs : Colin Dagba, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Tanguy Kouassi, Thomas Meunier, Thiago Silva

Milieux : Angel Di Maria, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Marco Verratti

Attaquants : Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Neymar,

La compo probable du PSG : Navas – Meunier, T.Silva, Kimpembe, A.Diallo – Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar – Mbappé, Icardi

Les principaux absents : Marquinhos, Bernat (blessés), Kehrer (reprise), Cavani, Kurzawa, Bakker, Choupo-Moting, Innocent (choix), Mbe Soh, Aouchiche (U19)