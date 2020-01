Liga-Série A: duel corsé entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

La fin du duel Messi-Cristiano n’est certainement pas pour demain. Bien que les deux super stars ne sont plus dans le même championnat, la rivalité est toujours de mise avec des chiffres qui séduisent en ce début de saison.

Jusqu’où ira le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo? Après 9 ans de services au commande de la machine offensive madrilène, Cristiano Ronaldo a décidé de changer d’air footballistique. Son point de chute? La Juventus de Turin. Le portugais a choisi de toucher le cuir dans un championnat qui se déroule loin des projeteurs espagnols et de son éternel rival, Lionel Messi. Pour beaucoup, la rivalité entre Messi et Cristiano était ainsi à sa fin. Mais à vrai dire, ce n’était que des supputations.

En effet, bien que les deux joueurs ne sont plus dans le même championnat, ils continuent de briller et de se battre. Pour la nouvelle saison en cours, le duel Messi-Cristiano a repris avec des statistiques très serrées. Cristiano Ronaldo cumule entre autres 16 buts en 17 matchs, 1495 minutes jouées, 43 tirs cadrés, 2 passes décisives contre 14 buts en 15 matchs, 1260 minutes jouées, 31 tirs cadrés et 6 passes décisives pour Lionel Messi. Ci-dessous, les statistiques de Messi et Cristiano en ce début de saison 2019-2020.