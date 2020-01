Liga: les joueurs du Real Madrid convoqués contre Valladolid

Ils sont 19 au total à être appelés par le technicien français pour la rencontre du dimanche prochain. Sur la liste de l’entraîneur Merengue, on constate la présence de tous les cadres du vestiaire en forme. Actuellement deuxième au classement avec le même point que le premier (FC Barcelone), les hommes de Zidane vont certainement profiter de la défaite des Blaugranna, ce samedi face à Valence (0-2), pour prendre la tête du championnat en battant Valladolid sur ses propres installations.

Gardiens: Courtois, Areola et Altube.

Défenseurs: Militão, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo et Mendy.

Milieux de terrain: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James et Isco.

Attaquants: Benzema, Lucas Vázquez, Jović et Rodrygo.