Liga : le groupe du Real Madrid pour le derby contre l’Atletico

Zinedine Zidane a officialisé la liste des joueurs madrilènes convoqués pour la réception de l’Atletico Madrid en 22è journée de Liga. Une liste où ne figure pas l’attaquant gallois Gareth Bale et le jeune joueur brésilien Rodrygo.

C’est le plus gros choc du weekend en Liga. Actuel leader du championnat à seulement trois longueurs d’avance sur sur dauphin, Barça, le Real Madrid défie, samedi à Santiago Bernabeu, l’Atletico, dans le cadre de la 22è journée du championnat. Pour ce choc des titans, Zidane a décidé de se passer des services de Bale. Le Gallois, victime d’une infection respiratoire, il y a quelques semaines, était pourtant remis de son mal, mais le technicien français a préféré l’écarter du groupe. Autre joueur qui ne sera pas non plus de la partie, le jeune buteur brésilien, Rodrygo. En panne d’inspiration depuis quelques semaines, l’international auriverde a été mis à la touche au profit de l’ailier espagnol, Lucas Vazquez, qui revient de sa blessure.

Eden Hazard, qui vient de reprendre l’entraînement collectif, n’a pas non plus été retenu par Zidane, mais pourrait rapidement faire son retour à la compétition. Brahim et Nacho sont les deux autres joueurs qui ne sont pas dans le groupe pour le match contre l’Atlético.

Voici le groupe retenu par Zidane pour affronter l’Atlético de Madrid :