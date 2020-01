Libye: suspension des vols à l’aéroport de Mitiga suite à des tirs de roquettes

L’aéroport de Mitiga en Libye a été visé ce mercredi 22 janvier par des tirs de roquettes. Suite à ces attaques, la direction de l’aéroport a annoncé la suspension des vols.

Des tirs de roquettes ont visé ce mercredi l’aéroport de Mitiga dans la capitale libyenne. Selon le gouvernement d’union nationale, il s’agit de « six roquettes » de type Grad qu’il attribue aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Selon Hespress, les vols ont été temporairement suspendus dans cet aéroport, le seul encore opérationnel dans la capitale, avant de reprendre quelques heures plus tard suite à une décision de la direction de l’aéroport de Mitiga. A cause de la suspension, des avions en provenance de Tunis ont été contraints d’atterrir à Misrata, 200 kilomètres plus à l’est.

Ces tirs violent le cessez-le-feu négocié sous l’égide de la Russie et de la Turqie le 12 janvier dernier. Cette attaque intervient quelques jours après la conférence de Berlin où les principaux acteurs ont tenté de relancer le processus de paix dans le pays. Les deux parties, malgré les accords de Berlin restent très méfiantes l’une de l’autre et s’accusent mutuellement après un tir ou tout action en violation des accords.

Alger prend les choses en main!

Le ministre algérien des affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a annoncé ce mercredi qu’Alger accueillera une rencontre des ministres des affaires étrangères de la région ce jeudi 23 janvier. Cette conclave est une suite logique des efforts de Berlin pour privilégier le dialogue inclusif dans la résolution du conflit qui dure depuis plusieurs années. Il faut également noter que cette rencontre est élargie à d’autres pays touchés par les effets du conflit, dont le Mali.