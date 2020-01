Libye : les forces du GNA récupèrent une ville stratégique des mains de la LNA

Les forces fidèles au gouvernement libyen d’accord national (GNA), internationalement reconnu, ont repris, lundi, la ville d’Abugrein, au sud-est de Misrata, des mains de l’armée nationale libyenne (LNA), dirigée par le général Khalifa Haftar qui avait pris le contrôle de la ville un jour plus tôt, rapporte le MEMO.

Dans une attaque surprise contre la ville de Abugrein qui était contrôlée par les forces fidèles au GNA, l’armée nationale libyenne (LNA) a réussi à en prendre momentanément le contrôle, dimanche. Mais, immédiatement après, le Middle East Monitor indique que les forces du GNA ont lancé une contre-attaque et ont récupéré la ville, chassant les forces de Haftar dans la région d’Al-Washeka. Un porte-parole des forces du GNA, Mohamed Gnounou, a déclaré que les forces de Haftar ont prouvé qu’on ne pouvait leur faire confiance après leur assaut au sol contre Abugrein et Qaryat Al-Qaddahiyahs, à l’est de Misrata, soutenu par des avions étrangers. Il a ajouté qu’au passage, ses forces ont détruit un certain nombre de véhicules armés, contrôlé des munitions et du matériel de fabrication égyptienne et arrêté des membres des forces de Haftar, y compris des mercenaires.

Le GNA a déclaré qu’il réexaminerait sa participation à tout dialogue futur suite aux violations par la LNA du cessez-le-feu déclaré par la Turquie et la Russie, il y a deux semaines. Dans un communiqué, le GNA a tenu les auteurs de la trêve responsables de «l’échec de la partie agressive à respecter la trêve» et a appelé les pays qui ont participé à la Conférence de Berlin à assumer leurs responsabilités envers les violations répétées de la trêve par les milices «agressives». », en référence aux forces de l’ANL, rapporte le MEMO.