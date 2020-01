Libye : la Turquie déploie deux navires de guerre et des missiles antiaériens à Tripoli

L’armée nationale libyenne (LNA) a annoncé que la Turquie avait déployé deux navires de guerre, des missiles antiaériens et des systèmes de défense aériens dans la capitale de la Libye, Tripoli, rapporte zerohedge.com.

En plus de l’accusation de déploiement de la grosse artillerie dans Tripoli, l’ANL a déclaré que l’armée turque avait envoyé au moins 3 000 militants syriens en Libye depuis fin décembre. « Le nombre de mercenaires syriens transportés par la Turquie vers la Libye a dépassé les trois mille », a déclaré, jeudi soir, le porte-parole de l’armée nationale libyenne, le général de division Ahmed al-Mesmari, lorsque « Ankara a transporté de dangereux terroristes de Syrie en Libye via Misrata » et les aéroports de Mitiga et le port de Tripoli « , a-t-il ajouté.

Quelques semaines après que le gouvernement turc ait annoncé son intention d’envoyer diverses forces en Libye pour soutenir le gouvernement internationalement reconnu de ce pays, il semble désormais que ces déploiements soient bien avancés. Deux frégates de la classe Gabya de la marine turque sont apparues au large de Tripoli, la capitale officielle de la Libye, et des informations font maintenant état de l’arrivée de troupes turques et d’armes lourdes dans cette ville également.

Violation des engagements de Berlin

Le président français, Emmanuel Macron, a accusé la Turquie d’avoir violé les engagements qu’elle avait pris lors de la conférence de Berlin, tenue le 19 janvier, pour régler la crise libyenne, notant que la France avait surveillé ces derniers jours des navires transportant des mercenaires syriens pro-turcs vers la Libye. « Ces derniers jours, nous avons détecté des navires turcs transportant des mercenaires syriens arrivés en Libye », a indiqué Macron.

Le ministère turc des Affaires étrangères a pour sa part critiqué les déclarations de Macron, affirmant que « la France est responsable des problèmes que la Libye a connus depuis le début de la crise en 2011. »