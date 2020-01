Liban: enfin une bonne nouvelle pour ce pays au bord de l’effondrement socio-économique

Send an email

Les libanais ont enfin un nouveau gouvernement qui sera dirigé par un nouveau premier ministre en la personne de Hassan Diab. Cette équipe a été formée grâce au fait que le groupe chiite du Hezbollah et ses alliés se sont mis d’accord sur un cabinet qui doit faire face de toute urgence à la crise économique et aux manifestations qui ont renversé son prédécesseur.

Le Liban est dans une impasse socioéconomique sans pareil, une descente jamais vu dans le pays depuis plusieurs décennies. Ce nouveau gouvernement formé aura la lourde tâche de relever l’économie du pays et surtout de réconcilier la classe politique et la population. Le Liban n’a plus eu de gouvernement efficace depuis que Saad al-Hariri a démissionné de son poste de Premier ministre en octobre, à la suite de protestations contre une élite politique considérée comme ayant provoqué la crise par la corruption de l’État.

Le premier ministre Hassan Diab, a été nommé avec le soutien du Hezbollah soutenu par l’Iran et ses alliés, dont le président Michel Aoun. Des semaines de querelles sur les portefeuilles entre les alliés du Hezbollah ont retardé un accord jusqu’à mardi, lorsque le groupe lourdement armé a lancé un ultimatum à ses alliés pour conclure un accord ou en subir les conséquences, ont indiqué des sources proches des pourparlers.

Le Gouvernement libanais

Le cabinet est composé de 20 ministres spécialisés soutenus par les partis. L’économiste Ghazi Wazni a été nommé ministre des Finances avec le soutien du président du Parlement, Nabih Berri. Nassif Hitti, ancien ambassadeur auprès de la Ligue arabe, a été nommé ministre des Affaires étrangères avec le soutien du Mouvement patriotique libre d’Aoun.

Diab a décrit son gouvernement comme une « équipe de sauvetage » technocratique qui travaillerait pour atteindre les objectifs des manifestants qui sont descendus dans la rue le 17 octobre. Son premier voyage à l’étranger serait dans la région arabe, en particulier le Golfe.