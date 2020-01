Lewandowski, Messi, Mbappé, Mané, voici le top 10 des meilleurs buteurs européens de 2019

En Europe, durant cette année 2019, les attaquants ont fait trembler les filets adverses à maintes reprises. Voici le top 10 des meilleurs buteurs européens de 2019.

De Lionel Messi à Sadio Mané en passant par Kylian Mbappé, les buteurs européens se sont illustrés à travers leurs frasques et réalisations. Après Harry Kane (Tottenham) en 2017 et Lionel Messi (Barcelone) en 2018, Robert Lewandowski (Bayern München et Pologne) trône au sommet du classement avec 54 réalisations inscrites, le tout en 58 matchs. Il est talonné de près par Lionel Messi (Barcelone et Argentine) qui a trouvé la faille à 50 reprises en 58 rencontres. Sur la troisième marche du podium, nous retrouvons un français, Kylian Mbappé (Paris SG et France), auteur de 44 buts en 49 matchs disputés. L’international français inscrit son nom au milieu des meilleurs buteurs du monde et il se permet, à 21 ans seulement, de devancer nombreux d’entre eux. Juste derrière lui, Raheem Sterling (Manchester City et Angleterre, 43 buts en 63 matchs) et Alfredo Morelos (Glasgow Rangers et Colombie, 40 buts en 55 matchs) complètent le top 5.

Meilleurs buteurs en 2019

54 buts sur 58 matches : Robert Lewandowski (Bayern München et Pologne) 50 buts sur 58 matches : Lionel Messi (Barcelona et Argentine) 44 buts sur 49 matches : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain et France) 43 buts sur 63 matches : Raheem Sterling (Manchester City et Angleterre) 40 buts sur 55 matches : Alfredo Morelos (Rangers et Colombie) 39 buts sur 50 matches : Cristiano Ronaldo (Juventus et Portugal) 36 buts sur 46 matches : Andraž Šporar (Slovan Bratislava et Slovénie) 36 buts sur 47 matches : Harry Kane (Tottenham Hotspur et Angleterre) 35 buts sur 45 matches : Erik Sorga (Flora et Estonie) 35 buts sur 50 matches : Sergio Agüero (Manchester City et Argentine)

*Pour une équipe de première division européenne (matches amicaux exclus) et sélection nationale

Les dix dernières années

2018 : Lionel Messi (Barcelona et Argentine) 51 buts en 54 matches

2017 : Harry Kane (Tottenham Hotspur et Angleterre) 56 buts en 52 matches

2016 : Lionel Messi (Barcelona et Argentine) 59 buts en 62 matches

2015 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid et Portugal) 57 buts en 57 matches

2014 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid et Portugal) 61 buts en 60 matches

2013 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid et Portugal) 69 buts en 59 matches

2012 : Lionel Messi (Barcelona et Argentine) 91 buts en 69 matches

2011 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid et Portugal) 60 buts en 60 matches

2010 : Lionel Messi (Barcelona et Argentine) 60 buts en 64 matches

2009 : Edin Džeko (Wolfsburg et Bosnie-Herzégovine) 44 buts en 55 matches