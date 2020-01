Letizia d’Espagne dévoile un incroyable look (photo)

La Reine d’Espagne a encore frappé ce jeudi 16 janvier 2020. Pour se rendre à sa réunion avec la Croix- Rouge, elle porté son choix sur un tailleur carreau et une chemise blanche. Un style de working girl merveilleusement tendance.

Une réunion de la Croix-Rouge s’est tenue ce jeudi 16 janvier 2020 à Madrid. Et pour s’y rendre, Letizia d’Espagne, paraît mixer les tendances mode de l’hiver aussi comme le font les autres célébrités. Elle s’est fringuée d’un long manteau camel , un classique qui avait été adopté par la duchesse de Sussex récemment. Mais l’épouse de Felipe IV est passée à la différence en optant pour un costume d’homme oversize très réussi.

Il faut noter que ledit costume pantalon porté par cette dernière n’est pas classique ; et pour cause, il s’agit d’un modèle carrelé, imprimé « Prince de Galles ». La maman de Sophia a rehaussé sa tenue d’une paire d’escarpins noirs à talons hauts, ainsi qu’une chemise blanche. Ce qui montre plus d’ailleurs le look masculin.

@Gala

@Gala

@Gala

Côté mis en beauté, la Reine d’Espagne a porté son choix sur des cheveux parfaitement lissés et coiffés en side-hair. Un fard coloré sur les yeux et une bouche à peine teintée, lui donnait un visage très reluisant. Et pour finir, elle a prêté une des gimmick mode de Melania Trump. Letizia d’Espagne a porté son manteau uniquement sur les épaules.