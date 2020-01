Les Ougandais mangent trop, souligne Yoweri Museveni

Send an email

Le président de l’Ouganda Yoweri Museveni a accusé ses concitoyens d’être des goinfres. Il indique que les ougandais mangent un peu trop et c’est l’une des principales causes de leur mort.

Selon un rapport de la BBC, Museveni a indiqué que 40% des patients admis dans les hôpitaux du pays meurent de « trop ​​manger ». Le président qui effectue actuellement une marche de six jours dans la jungle en souvenir de l’itinéraire emprunté par ses forces lors de leur prise de pouvoir en 1986, n’a pas manqué de donner des conseils de santé à ses administrés.

Le leader de 75 ans a fait ces commentaires dans la région de l’ouest où il s’est arrêté au cours de sa marche. Il a souligné que de nombreuses personnes en Ouganda souffraient de maladies non transmissibles. Yoweri Museveni explique alors aux ougandais, que pour être en bonne santé physique, il faut marcher plus et éviter l’alcool. Aussi, pour le président, l’obésité était un signe de corruption, rappelle BBC selon des propos tenus le mois dernier.