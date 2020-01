« Les intentions du président Talon cadrent avec mon ambition », le Maire Roland Da Hêfa

Send an email

Membre fondateur du parti Bloc Républicain, le Maire d’Adjohoun, Roland Da Hêfa nourrit beaucoup d’ambitions pour sa commune. Des ambitions qui, estime-t-il, cadrent bien avec les intentions de développement du chef de l’Etat, le président Patrice Talon

Reçu le mardi 7 Janvier 2020 dans la rubrique sous l’arbre à palabres du quotidien « L’Evénement Précis », le maire de la Commune d’Adjohoun, Roland Da Hefa a levé un coin de voile sur sa gestion et les ambitions qu’il nourrit à la tête de sa Commune. En seulement 5 mois à la tête de cette commune stratégique de la vallée de l’Ouémé, le plus jeune des maires du Bénin pense avoir porté sa pierre à l’édification de la ville d’Adjohoun. Faisant du lotissement son cheval de bataille, Roland Da Hefa dresse la liste de quelques réalisations sous son leadership en moins de six mois de gestion.

Membre fondateur du Bloc Républicain, l’un des deux partis politique soutenant les actions de développement du chef de l’Etat, Roland Da Hefa soutient être désormais acquis à la cause du Chef de l’Etat qui , selon lui, met le développement en pole position. De ce point de vue, précise-t-il, les intentions du chef de l’Etat cadrent bien avec son ambition. S’il estime qu’il serait prétentieux de dresser un bilan en Six mois de gestion, l’édile de la ville d’Adjohoun a souligné en terme de réalisation qu’il a épongé les deux mois d’arrièrés de salaires que la mairie devait à son personnel. Par ailleurs, il a mené une lutte implacable contre l’évasion fiscale dans la commune, œuvré pour remettre l’administration au travail à travers la modification de l’organigramme de la commune avec le lancement de plusieurs chantiers.