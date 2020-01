Les Etats-Unis ont annoncé « par erreur » leur retrait d’Irak, avant de démentir

Lundi 6 janvier, via une lettre, les Etats-Unis ont annoncé le retrait des troupes américaines en Irak… avant de démentir dans la foulée. La lettre, signée du général William H. Seely, commandant des opérations militaires américaines en Irak, expliquait au commandement militaire irakien que Washington était en train de « repositionner » les forces de la coalition antijihadistes dans le but d’« un retrait de l’Irak de manière sécurisée et efficace ». Selon ce document, le retrait visait à respecter la décision du Parlement irakien, qui avait exhorté la veille le gouvernement à expulser les troupes étrangères du pays, après l’assassinat à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani.

BREAKING: The US military sends a letter to the Iraqi military announcing the “onward movement” of US troops “in due deference to the sovereignty of Iraq & as requested by the Iraqi Parliament & the Iraqi PM”. It’s a withdrawal. pic.twitter.com/tQHSsHTtez

— Liz Sly (@LizSly) January 6, 2020