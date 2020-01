Les douleurs dans le bas du dos: en voici 4 causes

Une lombalgie est un état douloureux du rachis lombaire. Lorsqu’elle est aiguë, il s’agit d’un lumbago (ou tour de reins dans le langage courant, les reins désignant la région lombaire). Cette douleur peut être aiguë ou chronique en fonction du mode de vie de la personne et d’autres facteurs tels que l’activité physique, la posture et le type de travail.

Une douleur dans le bas du dos est un état de santé très commun au sein de la population et connue sous le terme de lumbago. On estime d’ailleurs que la plupart des personnes souffrent de cette douleur à un moment donné de sa vie, notamment à partir de l’âge de 30 ans. Selon le site AMELIORE TA SANTE nombreuses sont les personnes qui souffrent d’un lumbago à cause des mauvais comportements de posture adoptés ou d’un mauvais mouvement. Mais ce ne sont pas les seules causes. Voici quatre (4) causes possibles à l’origine de la douleur dans le bas du dos.

1- Tensions musculaires

Un claquage musculaire est une douleur liée à une mauvaise position maintenue pendant plusieurs heures ou bien au soulèvement d’un poids lourd. Généralement, la douleur disparaît au bout de quelques jours. Un bon repos ou un massage suffit. Voici quelques symptômes des tensions :

Difficulté à se tenir debout ou à marcher

Douleur qui part de l’aine et qui s’étend vers la partie arrière des muscles

Douleur qui se concentre dans le bas du dos similaire à une « plaque chauffante »

Pour éviter de telle situation, gardez toujours à l’esprit que pour ramasser correctement quelque chose du sol il faut plier ses genoux tout en gardant le dos bien droit.

2- La sciatique

La sciatique est une autre cause fréquente. Dans ce cas, la douleur apparaît dans le bas du dos et s’étend aux fesses et aux jambes de façon beaucoup plus prononcée que la tension musculaire. Ainsi, on peut constater :

L’engourdissement de la partie basse du dos

La sensation de brûlure du dos aux jambes

Des mouvements difficiles, notamment en position assise

Le nerf sciatique est le plus grand nerf du corps, et possède de nombreuses terminaisons. C’est pourquoi la douleur est diffuse et peut être limitante. Les sciatiques se manifestent à partir de 50 ans. Généralement, pour soigner ce problème, il faut suivre un traitement chirurgical.

3- L’arthrose vertébrale ou spondylarthrose

Nous avons tendance à penser que les problèmes d’arthrose sont liés à la vieillesse, mais cette affection touche aussi les adultes âgés entre 30 et 40 ans, surtout les femmes, notamment celles qui soulèvent de lourdes charges fréquemment (dans le cadre de leur travail ou autres circonstances).

Lorsque les disques de la colonne vertébrale conservent leur épaisseur et leur consistance gélatineuse, le mouvement est harmonieux et sans douleur. Au cas contraire, lorsque les disques s’usent, leur capacité d’amortissement et de soutien diminue, ce qui provoque une douleur.

4. Une infection des voies urinaires

Très souvent il est plus facile d’associer la douleur à un problème au niveau de la colonne vertébrale, des muscles, ou des nerfs. Mais un organe du bassin infecté est un autre facteur pouvant être à l’origine des douleurs dans le bas du dos, ce que nous ignorons.

L’une des causes les plus communes à l’origine d’un lumbago est une infection. En raison d’un problème au niveau des reins, la zone s’enflamme et provoque l’apparition de désagréments.

Pour finir, s’il s’agit d’une douleur ponctuelle qui disparaît au bout de quelques heures ou de quelques jours, il est probable que la cause à l’origine de la douleur soit une mauvaise position. Si la douleur persiste et si l’intensité augmente, il est important de consulter un médecin afin d’obtenir un diagnostic et un traitement à temps afin d’éviter d’autres désagréments.