Législatives et municipales de février 2020: l’appel de Paul Biya aux camerounais

Paul Biya s’est adressé à ses compatriotes dans le cadre des municipales et législatives de février prochain. Sur Facebook, le président a appelé ses concitoyens à se rendre massivement aux urnes le 9 février prochain pour élire leurs nouveaux gouvernants locaux.

Tout est fin prêt pour que le peuple camerounais se rende aux urnes dans moins d’un mois. Pour rehausser le moral des ses populations en âge de voter, le locataire du palais d’Etoudi a lancé un message à ses administrés. « j’exhorte tous les camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter, en ayant la conscience qu’ils éliront des femmes et des hommes qui traduiront dans les faits, les réformes voulues par le peuple camerounais», a écrit le chef d’Etat sur le réseau social.

Cette déclaration est aux antipodes des idéaux de certains partis politiques à Yaoundé. En octobre dernier, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de l’opposant Maurice Kamto avait appelé au boycott du double scrutin. Pour lui, les conditions n’étaient pas réunies pour la tenue du vote. « Aller aux élections locales considérées comme des élections de proximité entre les électeurs et les élus alors que la crise anglophone n’est pas encore résolue et que le code électoral n’a pas encore subi une modification exhaustive, inclusive et consensuelle», s’est-il justifié. A l’approche du vote, c’est une nouvelle guerre communicationnelle qui débute entre régime en place et cette frange de l’opposition.