Législatives en Iran : l’appel du président Hassan Rohani à ses compatriotes

La république islamique d’Iran tiendra des élections législatives en février prochain. Dans ce cadre, le président Hassan Rohani a lancé un message à ses compatriotes.

Lors d’une allocution retransmise à la télévision nationale, ce mardi 28 janvier, Hassan Rohani a appelé ses concitoyens à se rendre massivement aux urnes, le 21 février prochain, pour le renouvellement de l’Assemblée nationale. « Nous espérons que tout notre peuple viendra aux urnes et participera, car ces élections auront des conséquences sur notre politique régionale et internationale » ainsi que sur le plan intérieur, a déclaré Rohani, qualifiant la consultation à venir de « très importante« . Ces élections s’annoncent très difficiles pour la coalition au pouvoir, suite aux derniers événement entre Téhéran et Washington.

L’opposition remet en cause le bilan économique du dirigeant et lui lance un défi pour les prochaines joutes. L’opposition exige « deux mots du bilan économique du gouvernement« , quand il aura « fini de créer des controverses« . Cette demande du journal ultraconservateur, Kayhan, fait référence aux sanctions économiques qui plombent l’économie du pays. Élu en 2013 puis réélu en 2017, Hassan Rohani a un principal thème de campagne: l’accord sur le nucléaire iranien qui a propulsé le pays sur la scène politique international même s’il pourrait devenir caduc après le retrait unilatéral de l’administration Trump.