League Cup : Mahrez et Manchester City étrillent Manchester United

Manchester City s’est largement imposé chez son voisin de Manchester United (3-1) mardi soir en demi-finale aller de la League Cup. Un succès confortable pour les citizens qui prennent une sérieuse option pour la finale.

Démonstration de force de Manchester City hier mardi chez le grand rival mancunien. Opposés aux Reds Devils de Manchester United en demi-finale aller de la League Cup, les Skyblues ont été sans pitié. Mené par un Riyad Mahrez des grands soirs, les poulains du coach Pep Guardiola n’ont eu besoin que de 45 minutes pour tuer la rencontre. Bernado Silva s’est d’abord chargé de mettre son équipe sur orbite (1-0, 17è) avant de passer le témoin à Riyad Mahrez pour le 2-0. L’Algérien, absent de la cérémonie des CAF Awards qui a vu Sadio Mané sacré ballon d’or africain 2019, crucifia De Gea sur une frappe rasante (2-0, 33è) signant par la même occasion son septième but de la saison. Et comme si cela ne suffisait pas, Andreas Pereira a également participé au festival offensif des Citizens en marquant le troisième but de la rencontre contre son camp (3-0, 38è). A 20 minutes du terme, les locaux sauvèrent l’honneur par l’entremise de Marcus Rashford qui marqua l’unique but de Manchester United dans cette partie (3-1,70è).

Avec cette victoire facile, Manchester City peut sereinement se concentrer sur le championnat en attendant la phase retour de cette demi-finale qui aura lieu dans trois semaines à l’Etihad stadium.