« Le terrorisme sera vaincu dans le basin du lac Tchad et dans le Sahel », Général Sékouba Konaté

Le Général Sékouba Konaté s’est prononcé sur le sommet de Pau consacré à la lutte contre le terrorisme au sahel. Saluant les résolutions de ce sommet, l’ex-président de la transition guinéenne a rassuré les uns et les autres sur la nécessité de coordonner les forces pour réduire l’influence de l’ennemi.

Le Général Sékouba Konaté est satisfait de l’issue du sommet de Pau entre Emmanuel Macron et ses homologues du G5 sahel. Dans un communiqué rendu public, l’homme d’Etat a salué le renforcement de la coopération militaire, afin de protéger les populations civiles, défendre la souveraineté des États et prévenir une extension de la menace terroriste dans les pays frontaliers. Il se félicite également du nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel mis en place par les différentes parties au sahel.

Ancien Chef d’Etat-major de l’armée guinéenne, le Général Sékouba Konaté croit en la fin du terrorisme. « Le terrorisme sera vaincu dans le basin du lac Tchad et dans le Sahel ! Il ne triomphera pas. Ni au Mali ni ailleurs« , a-t-il écrit. Il avait par ailleurs proposé son expérience et son expertise dans la lutte contre l’avancée des groupes armés au sahel. « Les attaques terroristes doivent cesser. Nous devons travailler ensemble pour y mettre fin« , dira-t-il.