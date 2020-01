Send an email

Le Real Madrid écarte l’Atletico et s’offre la Super Coupe d’Espagne

Au terme d’un match fermé, le Real Madrid est venu à bout de l’Atletico Madrid pour remporter la Super Coupe d’Espagne. Une victoire acquise lors de la séance des tirs au but où les Merengues ont été plus adroits.

Après 2014 et 2016, le Real Madrid remporte sa troisième finale face à l’Atletico. Opposés aux Colchoneros, ce soir en finale de la Super Coupe d’Espagne dans le bouillant stade Roi-Abdallah d’Arabie Saoudite, les Merengues ont attendu la fatidique séance des tirs au but pour mettre à genou leur adversaire. Très en vue depuis quelques semaines et auteur de très bon parades au cours de la rencontre, Thibaut Courtois a repoussé la tentative du Ghanéen Thomas Partey pour offrir le trophée aux madrilènes.

Le Real Madtid profite donc du nouveau format pour rempoter la 11e Super Coupe de son histoire.