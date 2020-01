Le programme du weekend des Écureuils de l’étranger

Send an email

Plusieurs internationaux béninois ont rendez-vous avec les férus de foot sur les stades européens ce weekend. En dehors de la France où évolue le gros contingent national, de belles affiches sont également au programme dans les autres championnats.

Plusieurs joueurs béninois évoluant à l’extérieur seront sur les stades européens ce weekend avec leur club respectif. Ce vendredi à 18 h, Genclerbirligi de Stéphane Sessegnon recevra Gazisehir Gaziantep en Super Lig turc. Auxerre et Jordan Adeoti défient Sochaux à 20 h en Ligue 1 française. Toutefois, il faut préciser que Cebio Soukou et l’Arminia Bielefeld ne retrouveront les pelouses qu’en milieu de semaine prochaine et que Jodel Dossou devra attendre la mi-février pour rejouer en championnat. Le championnat autrichien ne reprenant qu’à cette date-là. Voici l’agenda complet du weekend des Ecureuils de l’étranger.

Vendredi 24 janvier 2020

Genclerbirligi (Sessegnon) vs Gazisehir Gaziantep (18h)

Châteauroux vs Niort (David Djigla / Saturnin Allagbé) (20h)

Valenciennes (Sessi d’Almeida) vs Le Mans (20h)

Auxerre (Jordan Adéoti) vs Sochaux (20h)

Red Star (Koukou Djiman) vs Bourg-Péronnas (20h)

GFC Ajaccio vs SC Toulon (Seïbou Mama) (20h)

Lokeren vs OH Louvain (Yannick Aguemon) (20h30)

Samedi 25 Janvier 2020

Lens vs Clermont (Cédric Hountondji) (15h)

Salford vs Oldham (Désiré Sègbè Azankpo) 16h

Waasland-Beveren vs KAS Eupen (Olivier Verdon) (20h)

Dimanche 26 janvier 2020

BB Erzurumspor (Mickaël Poté) vs Balikesispor (12h)

Adana Demirspor vs Boluspor (Moïse Adilehou) (17h)

Lundi 27 janvier 2020

Yeni Malatyaspor (Fabien Farnolle) vs Trabzonspor (18h)