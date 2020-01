Le prince Harry malheureux dans son mariage avec l’ex-actrice Meghan Markle?

Le prince Harry s’est affiché très triste alors qu’il était l’invité d’honneur lors d’un grand dîner privé à Londres l’automne. Mais il pourrait bien s’agir d’un problème avec Meghan puisque selon The Miror, Harry aurait cassé les autres convives quand ils lui ont demandé les mobiles de l’absence de Meghan à la fête.

Le prince était l’invité d’honneur lors d’un grand dîner privé à Londres l’automne dernier lorsque les invités ont remarqué que quelque chose n’allait pas. Malgré la soirée organisée pour soutenir l’un de ses organismes de bienfaisance préférés, les invités ont affirmé que Harry était de mauvaise humeur. Selon people, il aurait répondu aux gens qui lui demandaient où se trouvait Meghan, qu’elle était à la maison pour s’occuper d’Archie et qu’il devrait être là aussi. En effet, selon le média, le prince Harry craignait que Meghan Markle ne s’effondre s’ils restaient au Royaume-Uni. A en croire The Mail, les invités sont apparemment repartis en pensant qu’il était un jeune marié qui était malheureux, nerveux et ne craignait pas de le manifester. Si pour certains, le stress d’avoir un nouveau-né expliquerait son humeur, pour d’autres par-contre, la relation semblait être tendue dans le couple.

Quelques semaines plus tard, le duc et la duchesse de Sussex , Meghan et Harry ont provoqué une onde de choc à travers le palais de Buckingham en indiquant dans une déclaration qu’ils voulaient démissionner de la royauté « senior » et « devenir financièrement indépendants ». Les principaux assistants royaux ont affirmé que la Reine n’avait pas été avertie et serait vraiment « déçue » par les nouvelles .