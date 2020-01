Le pape à la retraite Benoît XVI rompt sa promesse

Le pape à la retraite Benoît XVI avait indiqué qu’il resterait silencieux sur les questions relatives à l’église durant son retrait. Il a finalement rompu sa promesse et a réaffirmé la valeur du célibat sacerdotal dans un livre dont il est co-auteur.

Benoît XVI a écrit le livre, From the Depths of Our Hearts: Priesthood, Celibacy and the Crisis of the Catholic Church, avec son collègue conservateur, le cardinal guinéen Robert Sarah, responsable de la liturgie du Vatican et critique discret du pape François. Un livre explosif au moment précis où l’actuel pape se demande s’il faut autoriser l’ordination d’hommes mariés pour remédier à la pénurie de prêtres catholiques. L’intervention de Benoît est extraordinaire, étant donné qu’il avait promis de rester « caché du monde » lorsqu’il a pris sa retraite en 2013 et a promis son obéissance au nouveau pape, rapporte stuff.co.nz.

Sa réaffirmation du célibat sacerdotal, cependant, va au cœur d’une question politique épineuse sur laquelle François devrait peser, et pourrait bien être considérée comme une tentative publique de l’ancien pape d’influencer la pensée de l’actuel. Les implications d’une telle intervention sont graves et sont susceptibles d’alimenter une anxiété renouvelée face à la situation sans précédent de deux papes, l’un retraité et l’autre régnant, vivant côte à côte dans les jardins du Vatican. Cependant, les auteurs ont clairement anticipé cette interprétation potentielle et ont souligné dans leur introduction conjointe qu’ils rédigeaient le livre « dans un esprit d’obéissance filiale, au pape François ».