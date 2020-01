Le mystérieux virus mortel chinois se propage dans le monde, un cas détecté aux États-Unis

Un habitant de l’État de Washington a été diagnostiqué avec la maladie pseudo-grippale, après son retour d’un voyage dans la ville centrale de Wuhan, en Chine, où l’épidémie est apparue, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Le patient anonyme, qui est dans la trentaine et qui réside dans le comté de Snohomish, au nord de Seattle, est arrivé aux États-Unis par un vol indirect vers l’aéroport de Seattle-Tacoma le 15 janvier – avant que les aéroports ne commencent à filtrer les voyageurs en provenance de Wuhan, selon des responsables. Il a commencé à ressentir les symptômes de la maladie dangereuse et a contacté les médecins dimanche après avoir fait des recherches sur le coronavirus en ligne, ont-ils déclaré. Son diagnostic a été confirmé lundi, et il reste hospitalisé au Providence Regional Medical Center, selon le CDC.

Il est dans un état stable et est surveillé et mis en quarantaine «par excès de prudence» alors que les autorités s’efforcent de revenir sur ses pas, a indiqué l’agence. On ne sait pas comment l’homme a été infecté ou s’il a transmis le virus à quelqu’un d’autre. Il n’est pas connu pour avoir visité les marchés de gros de Wuhan qui seraient au centre de l’épidémie. Le virus, qui provoque des symptômes respiratoires supérieurs de type pneumonie, peut se propager d’homme à homme, bien que la nature exacte de la transmission ne soit pas claire, ont déclaré des responsables.

« Comprendre la situation »

«Nous et la communauté mondiale de la santé travaillons vraiment pour comprendre la situation», explique la Dre Nancy Messonnier, directrice du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires. « L’information évolue rapidement et nous espérons qu’au cours des prochains jours, elle deviendra plus claire ». La nouvelle est survenue alors que le nombre de décès dus au virus est passé à six mardi, le nombre de cas signalés en Chine atteignant plus de 300.

La plupart de ceux qui sont décédés étaient âgés de 60 ans ou plus, et certains avaient un problème de santé antérieur. Les États-Unis sont le cinquième pays à trouver un patient infecté par le virus, après que des cas ont également été signalés en Chine, en Thaïlande, au Japon et en Corée du Sud.