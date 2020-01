Le groupe P-Square bientôt unifié? : ce geste de la femme de Peter Okoye aux jumeaux de Paul

En 2018, les frères jumeaux du P-Square, Peter et Paul, ont décidé de se séparer et de devenir des artistes solos. Cette décision a brisé le cœur de leurs fans et de leur famille qui depuis lors, multiplient les gestes pour réunir les deux frères.

Mythique groupe nigérian, P-Square a explosé du jour au lendemain. Co-fondateurs de ce duo légendaire qui a fait danser toute l’Afrique, Peter et Paul Okoye ont tout bonnement décidé de mettre un terme à leur collaboration. Autrefois très complice, les deux frères se regardent désormais en chiens de faïence. Cependant, il semble que ce ne soit pas la même chose pour leurs femmes. En effet, dans un récent post sur Instagram, Omotayo, la femme de Peter, a été vu passer un bon moment avec la femme de Paul, Anita et ses jumeaux Nadia et Nathan. En légende d’une photo qu’elle a partagé sur les réseaux sociaux, où elle pose aux côtés des jumeaux, Omotayo, qui se décrite comme une sucette tantine, a déclaré que les jumeaux de Paul sont ses préférés avant d’ajouter que Nadia et Nathan faisaient fondre son cœur.