Le français Bernard Arnault, désormais l’homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos et Bill Gates

L’homme d’affaires français Bernard Arnault, propriétaire du groupe mondial de l’industrie du luxe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), est devenu l’homme le plus riche du monde, a annoncé le magazine Forbes. Lundi 16 décembre 2019, le milliardaire français avait été pendant une brève période la personne la plus riche du monde. Vers 10h30 de ce 16 décembre, aux États-Unis, les actions de son conglomérat de luxe LVMH ont atteint 458,46 dollars, le propulsant ainsi devant Jeff Bezos. Mais ce fut de courte durée. À la clôture du marché à 16h, les actions d’Amazon avaient augmenté de 0,7 %.

Selon le magazine, la fortune de Bernard Arnault et de sa famille est actuellement estimée à environ 117 milliards de dollars. L’ancien numéro un, le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, figure désormais en deuxième place avec 115,6 milliards de dollars. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, complète le podium avec 110,6 milliards de dollars, d’après Forbes. Le top 5 comprend en outre l’investisseur américain Warren Buffett (90,6 milliards de dollars) et le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg (82,2 milliards).

LVMH, un groupe organisé autour de plusieurs pôles d’activités

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est un groupe français d’entreprises fondé par Alain Chevalier et Henry Racamier, aujourd’hui chef de file mondial de l’industrie du luxe en termes de chiffre d’affaires. Il a pour actionnaire majoritaire le groupe Arnault, via la holding Christian Dior. Il est actuellement dirigé par l’homme d’affaires Bernard Arnault. La firme est numéro un mondial du luxe avec un portefeuille de plus de soixante-dix marques de prestige dans le domaine des vins et spiritueux avec notamment Château d’Yquem, Moët & Chandon, Veuve Cliquot, Krug, Hennessy et Glenmorangie, ainsi que dans le domaine de la mode et joaillerie avec Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Céline, Kenzo, Fendi, Guerlain, Marc Jacobs, Chaumet, Thomas Pink, Tiffany & Co. et Bulgari. Il est également présent dans le domaine des médias, avec notamment Les Échos, Le Parisien et Radio Classique, dans la distribution avec Sephora et Le Bon Marché, et dans l’hôtellerie de luxe avec notamment le palace Cheval Blanc Courchevel et le rachat du groupe d’hôtellerie Belmond.