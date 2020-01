Le Barça envoie un message fort à Ernesto Valverde après son licenciement

Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles au Barça, s’est prononcé sur le licenciement d’Ernesto Valverde à la tête des Blaugranas et son remplacement par Quique Setién. Le Catalan a tenu à féliciter le technicien espagnol pour les trois ans passés sur le banc barcelonais.

C’est officiel ! Depuis lundi soir, Ernesto Valverde n’est plus entraîneur du Barça. Le technicien espagnol a été déchargé de ses fonctions par son président Josep Bartomeu après une réunion tenue par la direction du club catalan. Critiqué depuis quelques semaines pour son jeu «fade» et les résultats en dents de scie du club, le maître tacticien a été emporté par la défaite du Barça face à l’Atletico Madrid (2 – 3) en Super Coupe d’Espagne qui aura été la goutte d’eau de trop.

Interrogé sur le limogeage d’Ernesto Valverde, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles au Barça, tient à remercier l’ancien coach barcelonais. « Merci beaucoup à Valverde pour sa façon d’être, de travailler et de se comporter. Je dois le reconnaître. Ma gratitude personnelle et celle du club, car c’est une personne et un professionnel formidable. Il a beaucoup fait pour le club et nous lui souhaitons le meilleur », a affirme Guillermo Amor cité par AS. Le dirigeant blaugrana s’est par ailleurs prononcé sur son successeur, Quique Setién. L’ancien coach du Real Bétis a paraphé un bail de deux ans et demie avec les champions d’Espagne. « Nous sommes bien au niveau du jeu. On se bat pour tout. Nous sommes concentrés. Nous avons changé d’entraîneur et nous sommes impatients. L’équipe est prête, nous espérons que cela l’affectera le moins possible. Je veux souhaiter la bienvenue à Setién et lui souhaiter le meilleur », a-t-il ajouté.