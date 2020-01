Send an email

Le baiser accidentel entre Cristiano Ronaldo et Dybala, devenu viral sur le web (Vidéo)

Dimanche 19 janvier, lors de la 20e journée de Serie A, la Juventus Turin s’est imposée contre Parme (2-1), grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Le second but de CR7 a été célébré avec Paulo Dybala, mais l’enthousiasme des deux a conduit à un baiser accidentel devenu viral.

La Juventus Turin s’est imposée contre Parme 2-1, dimanche 19 janvier 2020, grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Le club piémontais a fait la différence sur un doublé de Cristiano Ronaldo (43e, 58e), contre une réalisation d’Andreas Cornelius pour les visiteurs (55e). La Vieille Dame prend ses distances en tête de la Serie A. Une joie pour CR7 qui, en célébrant le second but a donné de la matière aux réseaux sociaux.

Dans le second but, CR7 a clairement établi sa connexion avec Dybala, son partenaire de combat. Après avoir marqué, le Portugais qui en est à 16 buts cette saison en Serie A est parti dans les tribunes avec Dybala. Les deux craks ont choisi le même moment pour s’embrasser… et leurs lèvres se sont retrouvées collées l’une à l’autre. Un baiser accidentel qui a été capturé dans une partie de la foule. Il n’a pas fallu longtemps pour que l’image devienne virale.