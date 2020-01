L’avocat, un médicament naturel: voici 10 raisons d’en consommer

L’avocat est un fruit de la famille des Lauraceae. C’est un aliment sain et polyvalent qui contient assez d’éléments nutritifs pour le bien-être de l’organisme humain. Originaire du Mexique, il en existe plusieurs variétés.

Il ne fait aucun doute que l’avocat est l’un des fruits les plus nutritifs et les plus polyvalents de la planète, raison pour laquelle, sa consommation passionne plus d’un. En plus d’être riche en fibres et antioxydants, il favorise la perte de poids et calme la faim. Voici 10 raisons pour lesquelles vous devriez manger un avocat entier tous les jours dès que possible :

1- Une vision saine

L’avocat est une bonne source de lutéine, un antioxydant permettant de contrer certaines maladies de l’œil, notamment la dégénérescence maculaire. L’avocat fournit également de la zéaxanthine, un élément qui joue aussi un rôle de premier plan dans la santé oculaire. La consommation régulière d’avocats favorise une vision saine et prévient le dysfonctionnement et les lésions oculaires.

2- Grossesse

Comme nous l’avons mentionné au tout début, les avocats sont remplis de vitamine B6, de potassium, d’acide folique et de vitamine C, qui sont tous nécessaires à la fois à la mère et au fœtus pendant la grossesse. Un demi-avocat fournit 81mg de folate, un nutriment diminuant le risque d’anomalies congénitales chez les nouveau-nés. Si vous êtes enceinte ou comptez le devenir, assurez-vous de consommer la quantité quotidienne recommandée de folate.

3- Réduction du cholestérol

Les avocats contiennent des graisses saines qui maintiennent le taux de cholestérol stable, ce qui signifie qu’ils maintiennent le bon cholestérol et abaissent le mauvais. En effet les avocats ont la mauvaise réputation de contenir beaucoup de calories et de gras : une moitié d’avocat donne 113 calories et 10 g de lipides. Mais ce sont surtout des gras mono-insaturés : pris avec modération, ils sont excellents pour la santé. Ces bons gras augmentent votre taux de cholestérol HDL (le bon), et abaissent le taux de cholestérol LDL (le mauvais).

4- L’avocat est bon pour le cœur

Les avocats offrent un large éventail d’avantages, allant de la réduction du risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. En plus de procurer un sentiment de satiété, l’acide oléique présent dans l’avocat pourrait contribuer à faire baisser votre taux de cholestérol.

De plus, le folate que contient l’avocat pourrait contribuer à diminuer les risques de souffrir d’une crise cardiaque et de cardiopathie. S’il y a dans votre famille des antécédents de problèmes cardiaques, le fait de consommer de l’avocat dans le cadre d’un mode de vie sain pourrait contribuer à garder votre cœur en meilleure santé.

5- Prévention du diabète

Riche, crémeux et contenant des gras mono-insaturés, l’avocat ralentit la digestion et sont très efficaces pour réguler l’insuline et la glycémie. Ce fruit aide également à empêcher la glycémie d’augmenter brutalement après un repas. Essayez de troquer le beurre, la margarine ou la mayonnaise par une purée de ce fruit crémeux. Pour éviter qu’il ne s’oxyde trop rapidement, pulvérisez-le de l’huile de cuisson en aérosol ou de jus de citron, et enveloppez sa chair dans une pellicule plastique.

6- Favorise la perte de poids

Bien que calorique, l’avocat pourrait favoriser la perte de poids en calmant la faim. La consommation régulière d’un demi-avocat par jour augmente la satiété et vous permet de rester rassasié pendant 5 heures après le repas. En effet les avocats contiennent de l’acide oléique, un gras permettant d’activer la partie du cerveau liée au sentiment de satiété, freinant ainsi les fringales et permettant de mieux contrôler la faim. Par ailleurs, contrairement aux autres fruits, l’avocat ne compte que très peu de glucides.

L’avocat fournit de la vitamine B6, C et E et contient de plus faibles quantités de magnésium, de fer, de zinc, de phosphore, et de vitamine A. On peut trouver dans une portion de 100 g d’avocat :

160 calories

15 g de gras (dont 2 g de gras saturés)

9 g de glucides (dont 7 g de fibres)

2 g de protéines.

7- Renforcement des os

Les avocats sont remplis de vitamine K. Alors que la vitamine K est reconnue pour aider à l’absorption du calcium dans l’organisme, ce qui est essentiel aux os.

8- La tension artérielle

Les avocats comptent en effet plus de potassium que les bananes. Une portion de 100 grammes d’avocat fournit 485 mg de potassium, tandis que la même quantité de bananes fournit 358 mg. La teneur élevée en potassium de l’avocat permet de contrôler la tension artérielle, de soulager la tension dans les parois des vaisseaux sanguins et de se débarrasser de l’excès de sodium.

9- Améliore le sommeil

L’avocat contient du magnésium (19,5 mg pour un demi-avocat), reconnu par les experts comme un nutriment anti-stress, ainsi sa consommation permet de bien dormir.

10- Rend la peau douce

L’avocat, ce super aliment donne une peau soyeuse, ainsi que des yeux et des cheveux brillants. Cet état de chose est dû aux vitamines liposolubles et aux gras mono-insaturés qu’il contient. Pour obtenir de tels résultats sur votre peau et vos cheveux, mangez-en ou utilisez-en de façon topique, rapporte Medical News Today.