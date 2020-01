Laura Smet fait fondre la toile avec un adorable cliché d’enfance (photo)

Send an email

Laura Smet a essayé de se souvenir de ses moments heureux . Ce vendredi 3 janvier 2020, ces fans ont eu le privilège de la découvrir au côté d’une personne chère à son cœur, lorsqu’elle était enfant.

La fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday a fouillé un peu ses archives personnelles pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Elle a en effet publié sur son compte Instagram ce vendredi 3 janvier 2020 une ancienne photo d’enfance prise aux côté de sa meilleure amie Camilla Gastina durant un séjour passé dans la Creuse. Laura Smet, chic et sublime dans sa petite blouse blanche, a fait craquer ses près de 257.000 followers. Plusieurs commentaires ont jailli suite à cette publication. « Très mignonne », « Adorable avec ce regard plein de malice », « Une belle poupée », pouvait-on lire.

