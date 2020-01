Laura Smet, chic et sublime au défilé Chanel (photo)

Au cours du défilé Chanel Haute-Couture printemps-été 2020 de ce mardi 21 janvier 2020, Laura Smet est apparue dans un look très remarqué au Palais.

C’est le tour de Chanel de présenter sa collection haute couture printemps-été 2020, après Schiaparelli, Azzaro ou Dior Couture. Et comme à l’accoutumée, c’est le Grand Palais qui a encore abrité cet événement ayant permis aux nombreuses célébrités présentes de découvrir cette sublime collection de Virginie Viard qui remplace celle du feu Karl Lagerfeld.

Laura Smet, ainsi que d’autres stars telles que Nicolas Maury, Ana Girardot et Caroline de Maignet, étaient de la partie. Pour l’occasion, la fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday a misé sur un Jean délavé, un top noir, ainsi qu’une longue veste en tweed, de la Maison Chanel. Elle a rehaussé son look par sa nouvelle coupe, qui est un petit carré blond. Ses yeux bleus ont été soulignés d’un trait de liner bleu, ainsi que son maquillage, réalisé par le maquilleur des stars, Angloma, est nude et naturel.

@:Gala

Par ailleurs, Laura a publié quelques clichés de ce défilé sur la story de son compte Instagram, avant de remercier Chanel pour l’invitation.