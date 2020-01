L’armée irakienne confirme le retrait des forces étrangères du pays

Send an email

Alors que le parlement irakien avait voté l’expulsion du pays des forces étrangères, l’armée a confirmé que ces forces allaient progressivement quitter l’Irak. Il souligne également que les États-Unis n’avaient pas encore fixé de date pour le retrait de leurs forces, rapporte le Middle East Monitor (MEMO).

Selon le MEMO, le porte-parole du commandant en chef des forces armées irakiennes, Abdul-Karim Khalaf, a révélé le mécanisme de retrait des forces étrangères d’Irak, à travers un communiqué rendu public vendredi. Il indique que le gouvernement irakien a déposé auprès des Nations Unies une demande de retrait des forces internationales combattant Daech, selon un mémorandum envoyé par l’ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Al-Jaafari. Selon le porte-parole, l’Irak n’aura aucun engagement financier et politique à la suite du retrait de ces forces de son territoire. Abdul-Karim Khalaf a expliqué que les autorités irakiennes avaient rendu le 3 janvier une ordonnance interdisant le vol d’avions de la coalition internationale dans son espace aérien. En conséquence, le signal radar a été retiré de ces forces.

« Cependant, ces forces sont allées au-delà de leurs fonctions et ont bombardé des étrangers et des Irakiens, ce qui a obligé le ministère des Affaires étrangères à convoquer l’ambassadeur américain à Bagdad pour dénoncer ce comportement », indique le communiqué. Khalaf a confirmé que l’Irak est un État membre de la coalition internationale. Il a insisté sur le fait que tout mouvement au niveau des sorties aériennes à travers l’espace aérien irakien n’a lieu qu’après l’approbation du gouvernement local, qu’il déclare: «A récemment été surpris par la frappe aérienne menée par des avions américains à Qa’im, entraînant la mort et les blessures de 90 victimes des forces de soutien de l’armée irakienne, sous prétexte de viser une faction armée dans la région », rapporte le MEMO.