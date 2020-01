L’ambassade de l’Iran à Dakar réagit au décès du général iranien Qassem Soleimani

La représentation diplomatique de l’Iran au Sénégal a réagi au décès tragique du commandant militaire iranien Qassem Soleimani survenu le vendredi 3 janvier 2020 suite à une frappe aérienne américaine en Irak. Dans sa note, l’ambassade de l’Iran à Dakar a condamné avec la dernière rigueur cette attaque qu’elle juge d’acte « terroriste ».

L’ambassade iranienne au pays de Macky Sall a exprimé clairement sa colère face à l’attaque des Etats-Unis qui a arraché la vie au général iranien Qassem Soleimani. Pour elle, cet acte commis par les Etats-Unis à l’encontre d’une « une autorité militaire d’un pays est l’exemple flagrant d’un terrorisme d’Etat ». Mr Soleymani selon l’ambassade, était un héros national et un pionnier dans la lutte contre les groupes terroristes notamment ISIS dans la région. Son rôle pour empêcher la chute de la Syrie et de l’Irak aux mains des groupes extrémistes comme Daech (ISIS) est indéniable. Les actes terroristes des Etats Unis contre lui représentent une nullité de leur slogan de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme…

Une erreur stratégique…

Pour l’ambassade d’Iran à Dakar,« les Etats Unis, de par cet acte, ont montré qu’ils sont un Etat voyou qui se donne le droit de commettre des actes de barbarie, des atrocités hors civilisation au-delà des lois internationales. Ce sont des actes provocateurs dans le but d’accroître la tension dans la région à un niveau incontrôlable. Cet acte de provocation en consultation et en concertation avec le régime sioniste constitue une erreur stratégique qui va accroître le sentiment d’insécurité dans la région ».

L’ambassade a par ailleurs précisé que la République Islamique d’Iran refuse catégoriquement tous les arguments non fondés des autorités américaines pour justifier cette terreur criminelle et condamne avec vigueur ce crime atroce: « La République Islamique d’Iran utilisera son droit à travers les lois internationales afin d’adopter les mesures nécessaire pour sa défense légitime et se réserve le droit de répondre à cet acte de guerre au bon moment et au bon endroit», conclut l’ambassade.