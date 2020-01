La réaction des Emirats arabes unis après les attaques au Burkina Faso

Les Émirats arabes unis (EAU) ont fermement condamné l’attentat terroriste qui a visé un village du nord du Burkina Faso, faisant plusieurs morts et blessés.

Dans une note du ministère émirati des affaires étrangères, le pays a réagi à l’attaque contre des civils dans un village au Burkina Faso, qui a fait 36 morts. Les Emirats arabes unis ont fermement condamné ces actes criminels et rejettent toutes les formes de violence et de terrorisme qui compromettent la sécurité et la stabilité, et contreviennent aux valeurs et principes religieux et humanitaires.

Les autorités des EAU ont adressé leurs condoléances au peuple burkinabé et aux familles et proches des victimes. Elles souhaitent également aux blessés un prompt rétablissement, a rapporté l’agence de presse officielle des EAU.