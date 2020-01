La journée des câlins «dégénère» sur le plateau de TPMP d’Hanouna (vidéo)

Send an email

Les chroniqueurs de Cyril Hanouna ont célébré la journée mondiale des câlins, mardi 21 janvier. Baiser en pleine bouche, enlacement érotique, l’ambiance était très chaude sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP).

Ce mardi 21 janvier, c’était la journée internationale des câlins. Les chroniqueurs de ’Touche pas à mon poste’ (TPMP) ont célébré cette journée et chacun d’eux devait enlacer un ou une chroniqueuse de son choix. Gilles Verdez s’est alors levé et s’est mis à embrasser Isabelle Morini-Bosc, en pleine bouche, rapporte Sputniknews.com. Gilles Verdez et Isabelle Morini-Bosc ont échangé un baiser baveux, provoquant des réactions de dégoût sur le plateau de TPMP. Regardez la vidéo !!!

« Moi, j’ai une tradition dans cette émission quand il s’agit d’amour, de galoche, de smacks… Je peux me déplacer ? », demande la belle blonde à Cyril Hanouna. C’est alors qu’elle se lève et avance en direction de Géraldine Maillet. Et là, les deux chroniqueuses provoquent un état de choc général sur le plateau en s’embrassant langoureusement, sous les applaudissements du public, très envoûté.