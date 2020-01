Send an email

La guerre du Nil n’aura pas lieu, l’Egypte et l’Ethiopie ont trouvé un accord

L’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan sont parvenus, mercredi, à un accord préliminaire concernant le Nil. Cet accord devrait aider à ouvrir la voie au remplissage et à l’exploitation d’un projet de barrage de cinq milliards de dollars américains sur le Nil, rapporte l’AP.

Mercredi, les trois pays ont conclu trois jours de pourparlers à Washington avec le Secrétaire américain au Trésor et le Président de la Banque mondiale, par un accord préliminaire. Les discussions ont concerné le barrage du Grand Ethiopian Renaissance, qui est la principale cause des tensions entre les trois Etats. Le barrage est achevé à environ 70% et promet de fournir l’électricité dont les 70 millions d’éthiopiens ont grandement besoin. Les responsables égyptiens craignent que le remplissage du réservoir derrière le barrage ne réduise considérablement la quantité d’eau du Nil disponible pour l’Égypte.

L’Ethiopie a lancé en 2012 la construction d’un barrage hydraulique sur le Nil bleu. Un projet source de tension avec l’Egypte, située en aval, qui dépend du fleuve pour plus de 90% de son approvisionnement en eau et avec le Soudan, pays où le Nil Bleu converge avec le Nil blanc. Cela fait neuf ans que des discussions sont en cours pour mettre fin aux tensions. Mais jusqu’ici, elles n’ont jamais abouti. L’Ethiopie, l’Egypte et le Soudan s’étaient donnés jusqu’au 15 janvier pour trouver un compromis. L’accord préliminaire signé mercredi, pourrait être le début de la fin d’un conflit de plusieurs années.