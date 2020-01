La fille du Révérend Wilfried Zahui va se marier à un béninois

Après s’être excusé pour sa bourde à l’encontre du jeune vulcanisateur béninois Ambroise Agognon, alias « Couclik Dj Sommet des Sommets », le Révérend Wilfried Zahui vient de lancer une opération de charme. Il croit donner en mariage sa fille à un béninois.

Les béninois résidents à Calavi, Abomey, Ouidah ou encore Porto-Novo et désireux de se marier à la fille du Révérend Wilfried Zahui peuvent commencer par s’activer, car, ils sont les élus du père de cette dernière. En effet, le Révérend Wilfried Zahui ne serait pas contre le choix d’un homme béninois pour sa fille. Il l’a fait savoir dans une publication sur sa page Facebook, ce mercredi 22 janvier 2020: « Je crois que je vais marier ma fille a un béninois de Calavi ou Abomey ou Ouidah ou porto..Wahooo quelle fierté et quelle solidarité nationales, je vous tire mon chapeau », peut-on lire sur la page Facebook du Révérend Wilfried Zahui.

En poursuivant, le Révérend Wilfried Zahui a tenu à réitérer son mea culpa à la nation béninoise, en général, et, en particulier, à« Couclik Dj Sommet des Sommets »: « Encore toutes mes excuses pour la maladresse de mon administrateur de page. Ça été corrigé par mes soins et cela ne se reproduira plus. Le Bénin est un peuple frère de la Côte d’Ivoire et j’aime bien manger le djinkoumin, amiwô etc…« , s’est-il excusé.

Pour rappel, le Révérend Wilfried Zahui avait traité de « vaurien » le jeune vulcanisateur béninois Ambroise Agognon, alias« Couclik Dj Sommet des Sommets ». Une chose qui a suscité la colère des béninois qui n’ont pas fait cadeau à l’homme de Dieu sur les réseaux sociaux.