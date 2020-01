La famille de DJ Arafat au bord de l’éclatement ? Tina Glamour tacle encore Marc Zopo

Sèchement recadrée par Marc Zopo au lendemain de sa sortie à polémique où elle a accusé sa mère d’être responsable de la mort de DJ Arafat, Tina Glamour est revenue à la charge avec une nouvelle déclaration. Très remontée contre les propos de l’oncle du Daïshikan, la sulfureuse artiste a sermonné ce dernier de se mêler de ce qui le regarde.

Moins de six mois après la mort subite de DJ Arafat des suites d’un terrible accident de circulation, sa famille est déjà au bord de l’éclatement. Entre piques, tacles, paroles déplacées, il ne se passe pas une journée sans que la famille Houon ne s’illustre tristement sur les réseaux sociaux. L’expression « le linge sale se lave en famille » a depuis, perdu sa valeur chez les proches du King du coupé-décalé. Et ce ne sont pas les événements de ces derniers jours qui diront le contraire. En effet, dans une récente sortie sur l’émission « Rien à cacher » de la radio Nostalgie, Tina Glamour a ouvertement attaqué sa mère, allant jusqu’à l’accuser de la mort de son fils. Des propos qui ont créé un tollé sur la toile et déclenché l’ire de Marc Zopo, l’oncle d’Arafat.

Attristé, ce dernier a décidé de sortir de sa coquille et faire des révélations profondes sur Valentine Logbo. « Tina est allée trop loin cette fois-ci, c’est inadmissible qu’elle vienne tenir des propos aussi choquants sur sa famille maternelle dans les médias. Mais pour qui se prend t-elle pour attaquer de la sorte sa famille maternelle dont je suis le porte-parole ? Tina s’est permis d’attaquer sa propre mère publiquement. On n’offense pas sa mère, c’est une malédiction en Afrique. Moi le frère de sa mère, Tina parle de moi en disant : «Ce soit disant Zopo Marc», c’est ainsi qu’elle me traite aujourd’hui ? J’ai transmis le lien de son intervention scandaleuse du samedi dernier à sa maman depuis les USA, sa mère est en pleurs », a informé Marc Zopo, selon viberadio. « Où était Tina quand Didier est tombé et conduit la nuit du 11 août à la Polyclinique des Deux Plateaux suite à son accident ? C’est le lendemain du drame, le lundi 12 août à midi, qu’elle s’est présenté à l’hôpital alors que Didier avait rendu l’âme depuis le petit matin du lundi du 12 Août », a-t-il ajouté promettant d’autres confidences, selon la même source.

Mais Tina qui ne garde jamais sa bouche fermée, a aussitôt répondu à Marc Zopo. « C’est de ma mère que je parle, je peux dire ce que je veux. Elle demeure ma mère. On ne s’ingère pas entre l’arbre et l’écorce », a répondu la fantasque artiste ivoirienne.