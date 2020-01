La Chine réagit au crash en Iran

Send an email

Le président chinois Xi Jinping a réagi au crash de l’avion d’Ukrainian Airlines faisant 176 morts mercredi dernier. L’homme fort de la Chine a présenté ses condoléances les plus attristées à ses homologues ukrainien Volodymyr Zelensky et iranien Hassan Rohani.

La Chine dit être profondément touchée par les dégâts engendrés par le crash du Boeing 737 qui s’est écrasé mercredi peu après son décollage, faisant 176 morts. Dans sa déclaration du jeudi 9 janvier 2020, le président chinois Xi Jinping dit avoir été choqué d’apprendre cette catastrophe aérienne, qui a tué toutes les 176 personnes se trouvant à bord et a présenté ses condoléances à ses homologues ukrainien Volodymyr Zelensky et iranien Hassan Rohani, pour ce crash.

« Au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en son nom personnel, M. Xi exprime sa profonde sympathie pour les victimes et présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées », peut-on lire sur la page de CCTV.

Ce samedi, l’état-major des forces armées iraniennes a déclaré qu’une « erreur humaine » était à l’origine de la catastrophe. Le Boeing 737, qui transportait 176 personnes qui ont toutes été tuées, a été pris pour un « avion hostile » et a été « touché » alors que les menaces ennemies étaient au plus haut niveau, explique un communiqué publié par l’agence officielle IRNA.