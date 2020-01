La Chine lance son premier TGV « sans conducteur » (photo)

La technologie évolue à grand pas. Pour permettre aux populations chinoises et touristes d’aller plus rapidement d’une ville à une autre, la Chine a inauguré la première ligne ferroviaire à grande vitesse. C’était le 30 décembre 2019, un train complètement automatisé (sans conducteur) qui peut atteindre les 350 km/h.

Le 30 décembre 2019, la République Populaire de Chine a inauguré sa première ligne ferroviaire à grande vitesse. Pour ceux qui le savent, la chine est en train de métamorphoser le monde industriel par les nouvelles technologies. Cette fois, au lieu de 3 heures pour relier Pékin à Zhangjiakou (174 km), c’est désormais 47 minutes. Qu’il vous souvienne que la Chine accueillera les Jeux olympiques d’hiver en 2022 et trois villes ont été retenues : Pékin, Zhangjiakou et Yanqing, pour le déroulement des 109 épreuves de la compétition.

Selon le site DETOURS CANAL, ce nouveau train à grande vitesse est considéré comme étant le premier « TGV intelligent au monde » : il est totalement automatisé et peut atteindre les 350 km/h sans chauffeur. Ses rames sont aussi équipées pour la future 5G et à l’intérieur, les passagers peuvent recharger leurs téléphones via des chargeurs sans fil, chaque siège possède sa propre tablette tactile.

Les rames ont été pensées pour ranger des équipements de ski et de montagne, avec plus d’espace. Au total, ce sont 2,718 capteurs qui analysent en temps réel la circulation et détectent les éventuelles anomalies.

Coût du projet

Actuellement, en chine, ce sont 30 trains quotidiens qui assurent la liaison et six sont opérés par la nouvelle machine. Pour obtenir un billet sur l’un de ces nouveaux trains, il faut réserver deux jours à l’avance et les prix varient entre 10 et 35 euros. Toujours selon la même source, dans les gares, des systèmes de reconnaissance faciale et des robots ont été installés pour guider les passagers et répondre à leurs questions concernant les bagages, les directions et l’enregistrement, tout ceci pour un coût total estimé à 6 milliards de dollars, Selon le Daily Mail.

Retenons que, durant les Jeux olympiques, la section réservée au repas pourra aussi être convertie en salle « média » et les tablettes retransmettront les épreuves en direct durant l’événement.