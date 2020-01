La Chine interpelle les USA et l’Europe à lever immédiatement les sanctions contre le Zimbabwe

La Chine appelle à une levée immédiate des sanctions américaines et européennes contre le Zimbabwe.

En pleine mission de renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et le Zimbabwe, le ministre chinois des affaires étrangères, M. Wang Yi, a donné la position de son pays face aux sanctions occidentales contre Harare. « Les sanctions unilatérales imposées par certains pays et organisations au Zimbabwe n’ont aucun fondement en droit international et violent les droits légitimes de développement du Zimbabwe. La Chine soutient pleinement les justes aspirations du Zimbabwe et des pays africains de lever rapidement ces sanctions contre le Zimbabwe », indique le ministre, lors d’une conférence de presse dimanche, après une réunion avec son homologue zimbabwéen, Sibusiso Moyo.

La position chinoise se rapproche de celle du parti au pouvoir au Zimbabwe et aussi de celle de nombreux autres Etats africains. Plusieurs pays africains appellent à la levée des sanctions imposées au Zimbabwe au tournant du millénaire pour violations présumées des droits de l’homme pendant le programme accéléré de réforme agraire. Les pays occidentaux, cependant, nient imposer des sanctions au Zimbabwe mais aux individus et à leurs entreprises. Les sanctions ont été exposées au Zimbabwe par les principaux pays occidentaux, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne.