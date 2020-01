La Chine devient le deuxième fabricant d’armes au monde

Send an email

Selon un rapport de l’Institut de recherche sur la paix internationale de Stockholm (Sipri), la Chine occupe désormais la deuxième place des fabricants d’armes au monde avec quatre autres entreprises .

La Chine n’a jamais révélé de données sur son économie de l’armement. Mais selon un rapport de l’Institut de recherche sur la paix internationale de Stockholm (SIPRI), publié ce lundi 27 janvier 2020, Pékin est désormais le deuxième fabricant mondial devant la Russie et derrière les Etats-Unis. Selon SIPRI, un organisme basé en Suède, la Chine occupe aussi le cinquième rang des pays exportateurs d’armes.

Quatre entreprises chinoises se retrouvent parmi les dix premiers fournisseurs mondiaux. Il s’agit de Aviation Industry Corp. of China (Avic), China North Industries Group Corp. (Norinco), China Electronics Technology et China South Industries Group Corp. (CSGC). Elles couvrent trois secteurs: l’aérospatiale, l’électronique et les systèmes terrestres.

Selon le rapport, les ventes des quatre entreprises chinoises sont estimées à 54,1 milliards de dollars. Leur principal client est l’armement populaire chinoise. Le chiffre d’affaires annuel de cette industrie est évalué entre 70 et 80 milliards de dollars, soit entre 63 et 72 milliards d’euros.