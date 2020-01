Kylie Jenner fait monter le mercure dans un bikini en satin (photo)

Kylie Jenner la plus petite du clan Kardashian-Jenner vient une fois encore de fondre les internautes. Elle a en effet posté ce lundi 14 janvier 2020 assez de photos hyper hots d’elle.

La reine d’Instagram, Kylie Jenner ne cesse de faire grimper le mercure. Elle poste comme bon lui semble ces adorables et hots poses, celles de sa petite fille Stormi, âgée de deux (2) ans, ainsi que celles de ses sœurs. Elle en a encore fait ce lundi 13 janvier 2020. La plus petite du clan Kardashian-Jenner a en effet publié une série de clichés sur lesquels, elle était en dessous sexy couleur chair jouant avec une corde rose. Les cheveux longs presqu’aux genoux, donnent à la jolie brunette des allures de Vénus de Botticelli 2.0. Ce poste légendé sobrement « Emmêlée » a connu assez de commentaires de la part de ces admirateurs. D’autres ont même fait l’aveu de ne vouloir pas devenir cette corde (c’est-à-dire celle de la photo). » Je crois que jusqu’à ce soir je n’avais jamais souhaité être une corde« , écrit-il. Mais il faut noter qu’il y a également eu la cohorte habituelle de jaloux. Cependant d’autres commentaires ont fait l’éloge de la ravissante multimillionnaire. » Je suis ton Aladdin et tu es ma Jasmine… dans mes rêves » ; « Diva des divas » ; » Corde sacrée du paradis ! » ; « Oh mon dieu avec ces clichés c’est sûr tu vas casser internet ! » ; « Mon dieu tu es absolument sublime« , pouvait-on lire.

