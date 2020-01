Kylie Jenner dévoile une incroyable photo de Kendall (photo)

Kylie Jenner dévoile une photo d’enfance de sa sœur aînée Kendall Jenner qui lui manque ce 14 janvier 2020. Cette photo a ravivé le cœur de leurs fans.

Les retrouvailles au sein de la famille Kardashian-Jenner se font rares. Et pour cause, Kylie Jenner, la plus petite, est trop sollicitée pour exercer son métier de mannequin. Cependant, quand le manque se fait sentir, les photos font surfaces. Ce fut le cas ce mardi 14 janvier 2020. Et comme Kendall Jenner manquait particulièrement à sa petite sœur Kylie Jenner, celle-ci n’a pas hésité une seule seconde à partager un ancien cliché d’elle sur Instagram. Kendall présentait un joli visage avec un sourire XXL, qui dévoilait un trou formé par une dent manquante.

Par ailleurs, cette photo d’enfance de la star a fait jaillir une pluie de compliments en commentaire.