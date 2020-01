Kylian Mbappé se fait bluffer par un magicien qui lui prend le flash de son iPhone (Vidéo)

Alors que Kylian Mbappé, élu meilleur joueur français 2019 par le FF, pourrait quitter le PSG l’été prochain, le jeune prodige défraie toujours l’actualité. Dans une vidéo devenue virale, « Kiki » s’est fait dribbler deux fois par un magicien.

Kylian Mbappé s’est fait surprendre par un tour de magie de Maxime Magic. Le joueur du PSG qui se fait prendre son flash par le magicien… qui le sort directement de son iPhone. Au départ, l’homme qui s’appelle Maxime Tabart, alias MaximeMagic, un magicien bien connu, fait choisir une carte à Mbappé. Ensuite, après quelques manipulations, le boitier des AirPods Pro que tient le joueur entre ses doigts se retrouve marqué par la carte. Stupéfait, Mbappé se fait surprendre une nouvelle fois quand Maxime lui vole le flash de son iPhone 11 Pro !

Depuis plusieurs années, les Merengue rêvent de Mbappé, mais à l’été 2019, l’attaquant de Thomas Tuchel a fait le choix de rester au PSG. Alors que cela pourrait ne pas être le cas l’été prochain, cette décision semble être la bonne pour le champion du monde. Si Zinedine Zidane et le Real Madrid n’ont jamais caché leur amour pour Kylian Mbappé, le PSG commencerait à son tour à faire un pas vers le club espagnol. En effet, Leonardo ne serait pas contre le départ du Français contre Vinicius Junior et de l’argent. Ce mercredi, le quotidien madrilène AS a affirmé que le Paris Saint-Germain aurait exigé au Real Madrid d’inclure le Brésilien dans la transaction pour laisser partir Kylian Mbappé. Cette saison, le Brésilien de 19 ans n’a joué que 8 matchs sous les couleurs du Real Madrid, et Zinedine Zidane espère pouvoir le prêter au mois de janvier.